ХК «Ростов» обыграл «Чебоксары» и сравнял счет в полуфинальной серии Первенства ВХЛ



Донские хоккеисты в сложнейшем матче все-таки добыли победу над ХК «Чебоксары» - 4:3. Первая игра стала сюрпризом. Мало кто ожидал, что «Чебоксары» выиграют, да еще и так легко. Во второй встрече ростовчане смогли все-таки взять реванш, пусть и не такой убедительный.



«Кондоры» резво начали и уже в начале 3-й минуты матча счет открыли. После броска в упор вратарь гостей шайбу отбил, а Андрей Леонов почти в упор «расстрелял» неприкрытые ворота – 1:0. После пропущенного гола команда гостей заиграла активнее и смогла восстановить равенство на табло. При розыгрыше большинства Владимир Гущин легко набросил на пятак, где клюшку подставил Владислав Волков – 1:1. В целом «Чебоксары» смотрелись получше. На 13-й минуте они получили еще одно большинство, но на этот раз забили «кондоры». В результате потери в центральной зоне «красно-белые» вывалились 2 в 1 и свой шанс реализовали. Антон Попов отдал на Андрея Леонова, и тот с близкого расстояния поразил ворота – 2:1, гол в меньшинстве.



Вторую двадцатиминутку лучше провели чебоксарцы. Они не только вновь восстановили паритет, но и вышли вперед. И в первом, и во втором случаях отличился Дмитрий Созонов – 2:3. А вот третий отрезок игры куда лучше удался подопечным Григория Пантелеева. В начале шайбу забил Андрей Мартынов, а через пару минут отличился игрок, который дольше всех выступает за ХК «Ростов», Василий Мякинин. Далее было много бросков, удалений и силовых единоборств, но больше шайб не было. Итог – тяжелейшая победа ростовчан – 4:3.



Теперь соперники сойдутся в Чебоксарах 28 и 29 марта. 1 апреля команды сыграют в донской столице вновь.



В другом полуфинале «Мордовия» и ХК «Тамбов» сыграли два зеркальных матча: в первом победили «лисы» - 6:0, а во втором «волки» взяли реванш – 5:0.