ХК «Ростов» обыграл «Алтай» и сравнял счет в четвертьфинальной серии



Первый матч «кондоры» неожиданно проиграли - 1:3: действующий чемпион и первый номер посева плей-офф уступил команде, занявшей восьмое место. Однако во второй игре ХК «Ростов» исправился и одержал победу, хотя она и не была легкой.



В первой двадцатиминутке «красно-белые» имели весомое игровое преимущество, но очень долго это не отражалось на счете на табло. Перед первым перерывом Андрей Леонов все-таки открыл счет. Шайба получилась немного курьезной – игровой снаряд залетел в сетку ворот «Алтая» по высокой траектории, после рикошета – 1:0.



Во втором периоде все шло хорошо, но барнаульцы вынудили ростовчан грубо ошибиться в обороне. В результате неточного паса «кондоров» Кирилл Градусов получил шайбу и спокойно поразил пустые ворота команды хозяев – 1:1. Однако преимущество дончан было слишком велико, и вскоре они вернули себе лидерство в счете. После броска Андрея Мартынова хорошо сыграл голкипер гостей, но первым на добивании был Александр Дударов – 2:1. Через несколько минут гол-шедевр выдал Владислав Туник. 93-й номер ХК «Ростов» прошел с шайбой всю зону противника, обвел нескольких соперников и поразил ворота «Алтая» - 3:1.



Казалось, что все идет к спокойной победной концовке. Однако гости в середине третьего отрезка игры сократили свое отставание до одной шайбы. При игре 4 на 4 они выиграли вбрасывание в своей зоне и убежали в контратаку, которая стала результативной: Роман Вяткин и 3:2. На последних минутах удача могла улыбнуться и тем, и другим, но победу все-таки одержал ХК «Ростов».



Счет в серии теперь 1:1, и команды сразятся в Барнауле 14 и 15 марта.



В других сериях были зафиксированы следующие результаты: саранская «Мордовия» обыграла саратовский «Кристалл» - 3:1 - и повела в серии - 2:0, ХК «Тамбов» взял верх над курганским «Юниором» - 5:1 - и также ведет 2:0 в серии, а «Челны» сравняли счет в серии с «Чебоксарами», победив, - 4:3.