ХК «Ростов» начал календарный год с победы



Ростовские хоккеисты неожиданно трудно одолели в овертайме «Южный Урал-Металлург» - 3:2.



По итогам двух кругов регулярного чемпионат ВХЛ-Б ХК «Ростов» занял первое место в турнирной таблице. Домашние матчи против самой слабой команды лиги должны были пройти легко, однако аутсайдер неожиданно сумел выстоять в основное время.



Началось все ожидаемо. «Красно-белые» быстро повели в счете благодаря голу Павла Медведева с передачи Никиты Рогова – 1:0. Казалось, что вот-вот «кондоры» просто сомнут соперника. Однако время шло, а голов больше не было. Орчане освоились и стали почти на равных играть с грозным соперником. В конце периода гости и вовсе сравняли счет, реализовав быстрый проход 3 в 3. Получилось достаточно неожиданно. Особенно если учесть, что ростовчане перебросали противника в два раза.



Вторая двадцатиминутка получилась очень вязкой и скупой на опасные моменты. «Южный Урал» оборонялся, как мог, а ХК «Ростов» с большим трудом пробирался к воротам соперника. В каких-то моментах подводила точность, а иногда просто не везло. Как бы то ни было, во втором периоде заброшенных шайб зрители так и не дождались.



Третий отрезок игры должен был расставить все точки над «i». И расставил. На 48-й минуте команда Орска вышла вперед. После двух периодов такой игры это было уже не столь удивительно. Данил Залалутдинов со второго раза пробил-таки Александра Зубарева – 1:2. Дончане бросились в атаку. После нескольких неиспользованных моментов хозяева льда смогли сравнять счет. При игре в меньшинстве броском в упор отличился Андрей Леонов – 2:2.



В самом начале овертайма ростовчане добыли все-таки победу. Гол у Александра Степанова – 3:2, трудная победа лидера над аутсайдером.



Вторая игра состоится 11 января.