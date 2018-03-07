ХК «Ростов» начал четвертьфинальную серию с поражения



Донские хоккеисты неожиданно проиграли барнаульскому «Алтаю» - 1:3.



В регулярном чемпионате ХК «Ростов» занял первое место, чем заслужил самого слабого соперника из возможных – «Алтай» (Барнаул), 8-е место. Однако, действующий чемпион Первенства ВХЛ и лидер проиграл на своем льду этой скромной команде.



Первый период прошел в равной борьбе. Несмотря на большую разницу в классе игроков, ХК «Ростов» не спешил форсировать события. Гости смотрелись не хуже, хотя и действовали вторым номером. По броскам по воротам, броскам в створ и вбрасываниям явного лидера не было. Голов тоже заброшено не было.



Во второй части игры «красно-белые» играли с большим преимуществом, что отчасти объяснялось многочисленными удалениями у гостей, а отчасти было причиной этих удалений. 30 минут штрафа за один только второй период набрали игроки «Алтая». Казалось, что «кондоры» обязаны этим воспользоваться и забить несколько голов, но удалось забросить только одну шайбу, в самом конце периода. После виража и хорошей передачи Василия Мякинина отличился лучший снайпер ростовчан и всего турнира Владислав Туник – 1:0.



В третьей двадцатиминутке подшефные Григория Пантелеева смотрелись сильнее, но не использовали несколько опасных моментов. А вот «Алтай» более бережно отнесся к острым моментам у ворот соперника. За две с половиной минуты до конца периода команда гостей усилиями Дмитрия Ковязина использовала большинство – 1:1. Через минуту «Алтай» и вовсе вышел вперед, а когда тренерский штаб ХК «Ростов» снял вратаря, поразил еще и пустые ворота. Итог – поражение ростовчан, 1:3.



Счет в серии теперь 1:0 в пользу «Алтая». Вторая игра пройдет в донской столице 11 марта.



В параллельных матчах саранская «Мордовия» разгромила саратовский «Кристалл» - 10:1, «Тамбов» в овертайме обыграл курганский «Юниор» - 3:2, а «Чебоксары» взяли верх над ХК «Челны» (Набережные Челны) - 4:3.