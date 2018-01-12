ХК «Ростов» на выезде обыграл «Кристалл»





Ростовские хоккеисты обыграли в Саратове местный «Кристалл» - 2:0.



Подшефные Григория Пантелеева одержали третью победу подряд. На этот раз три очка были заработаны на выезде. Занимающий шестую строчку турнирной таблицы ВХЛ-Б «Кристалл» не сумел эффективно противостоять одному из лидеров и действующему победителю турнира.



В первом игровом отрезке волжане смотрелись получше, но ростовчане грамотно играли в обороне и оставили свои ворота в неприкосновенности. В целом же саратовчане были быстрее и точнее.



Второй период был другим. ХК «Ростов» игру выровнял, взвинтил темп и стал заставлять соперника ошибаться. В итоге это привело к голу. В середине периода при игре в большинстве свою шайбу забросил Алексей Алтухов. 33-й номер дончан получил игровой снаряд на пятаке и без сильного сопротивления защитников почти в упор точно бросил – 0:1. Вратарь «Кристалла» Сергей Павлов в этой ситуации был уже бессилен.



В третьей двадцатиминутке Василий Мякинин (который, кстати, при первом взятии ворот записал на свой счет голевую передачу) развил успех своего клуба - 0:2. Его оставили совсем одного на пятаке, и ему удалось поразить ворота соперника с близкого расстояния. В оставшиеся 15 минут хозяева льда изо всех сил старались отыграться, но голкипер дончан Егор Оселедец играл выше всяких похвал. В итоге «красно-белые» одержали очередную победу.



В других матчах ХК «Тамбов» обыграл на выезде тагильский «Юниор-Спутник» - 3:1, «Челны» в насыщенном матче одолели «Чебоксары» - 6:3, а «Алтай» (Барнаул) на своем льду неожиданно отобрал два очка у «Мордовии» - 1:1 в основное время и победа хозяев по буллитам. Теперь у ХК «Ростов» - 76 очков и второе место. Отрыв от идущей на первой строчке «Мордовии» сократился и теперь составляет 4 балла – 80 против 76.



Повторный поединок ХК «Ростов» и «Кристалла» назначен на 15 января.