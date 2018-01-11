ХК «Ростов» лишится защитника и нападающего



ХК «Ростов» лишится защитника и нападающего. Об этом 12 января сообщила пресс-служба хоккейного клуба.



Защитник Илья Сорокин, выступающий под номером 10, а также нападающий Анатолий Наговицын, играющий под номером 41, покидают команду «красно-белых». Следует отметить, что игроки пополнили состав клуба в начале сезона.



Напомним, 9 января «Ростов» победил «Юниор Курган» со счетом 5:2. После игры капитан команды Андрей Леонов сделал предложение своей девушке Ханне и получил положительный ответ.



Ближайшие матчи «Ростова» состоятся 14 января и 15 января в Саратове. На льду «красно-белые» столкнутся с местным «Кристаллом».