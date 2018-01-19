ХК «Ростов» крупно обыграл «Челны»



ХК «Ростов» крупно обыграл «Челны». В этом сезоне команды уже сыграли четыре матча. В трех из них победу праздновали южане. К тому же «кондоры» реально претендуют на самые высокие места и ведут погоню за оторвавшейся «Мордовией», в то время как ХК «Челны» находится лишь на пятом месте. Эти простые факты говорили в пользу того, что подопечные Григория Пантелеева должны были одержать очередную победу, и неожиданности не произошло.



В первом периоде команда гостей смотрелась неплохо, но хозяева льда превосходили соперника в два раза по броскам по воротам и в створ (13:6 и 8:4). Этого хватило, чтобы открыть счет. Результативный бросок удался Сергею Чистякову, который был первым на добивании после «выстрела» вернувшегося в Ростов Саввы Селезнева – 1:0. До первого перерыва голов больше не было.



Во втором отрезке игры ХК «Ростов» закрепил успех. Сначала удалось забить при игре 4 на 4. Алексей Прохоров отобрал шайбу у защитника «Челнов» и мгновенно отдал на набегающего Александра Дударова, который не промахнулся – 2:0. Чуть позже после броска от синей линии Евгения Лапина удачно подставился под шайбу Кирилл Угаров – рикошет дезориентировал вратаря, и он не смог среагировать – 3:0.



Третья двадцатиминутка прошла так же удачно для «красно-белых». Сначала Алексей Алтухов с близкого расстояния забил четвертую шайбу дончан, а через минуту Евгений Шевчук довел счет до 5:0. В итоге ХК «Ростов» одерживает пятую победу подряд, забив пять безответных шайб в ворота соперника. Вратарь хозяев Егор Оселедец заработал пятый «сухарь» в сезоне 2017/2018.



В турнирной таблице ничего не изменилось: на первом месте - «Мордовия» (Саранск) (86 очков), на втором месте – ХК «Ростов» (82 балла), на третьем – ХК «Тамбов» (81).



В параллельных матчах «Юниор-Спутник» (Нижний Тагил) обыграл «Алтай» (Барнаул) - 4:2, «Мордовия» одолела «Юниор» (Курган) - 4:2, а тамбовчане разгромили «Кристалл» (Саратов) – 5:0.



Повторные матчи пройдут 21 января.