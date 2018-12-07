ХК «Ростов» еще раз обыграл барнаульский «Алтай»



Ростовчане в очередном матче ВХЛ-Б добились победы над «Алтаем» - 4:2.



Первая игра прошла под диктовку «кондоров». Лишь в самом начале хозяева могли противостоять «красно-белым». На этот раз «Алтай» активно начал, но тоже проиграл.



Первая часть стартового периода осталась за хозяевами. Дончане же выдержали начальный натиск и перевели игру в зону соперника. Южане много бросали по воротам, и голкиперу барнаульцев стоило немалых трудов отстоять их.



Но даже он был бессилен в самом начале второй двадцатиминутки, когда очередную шайбу забросил лучший бомбардир лиги Павел Щербаков. Случилось это после контратаки и выхода 2 в 1. В середине периода подопечные Григория Пантелеева забили еще два гола, почти полностью сняв все вопросы относительно исхода матча. Сначала Александр Коробов точно бросил после паса из-за ворот, а потом Андрей Леонов удачно подставил крюк после дальнего «выстрела» Евгения Шевчука – 0:3. Перед вторым перерывом «Алтай» смог «размочить» счет. В сутолоке после отраженного броска расторопнее других был Захар Чернов – 1:3.



В третьем периоде команды сбавили обороты. На 49-й минуте игры ХК «Ростов» усилиями Егора Кулакова забил четвертый гол. Хотя хозяева быстро и ответили голом Владислава Янцена, судьба матча была уже решена. На последней минуте «Алтай» не смог забить буллит. Итог – 25-я победа ростовчан в первенстве ВХЛ сезона 2018/2019.



В споре снайперов в лиге лучшими являются ростовчане Павел Щербаков и Алексей Прохоров – по 15 голов. Рейтинг бомбардиров возглавляет Павел Щербаков – 15+17.



Теперь ростовчане, идущие на первом месте, сыграют в Красноярске против «Красноярских Рысей», занимающих 8-е место. Завершится календарный год для «красно-белых» двумя парами домашних игр: 22-23 декабря - против ХК «Челны» и 26-27 - против ХК «Чебоксары».