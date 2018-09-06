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Хавбек ФК «Ростов» сыграл за российскую сборную

Хавбек ФК «Ростов» сыграл за российскую сборную
Полузащитник ФК «Ростов» сыграл за российскую сборную. Алексей Ионов выступил за россиян в гостевом матче против Турции 7 сентября.

Ионов вышел на поле на 79-й минуте, заменив автора первого гола в ворота противников – Дениса Черышева. Однако за все время игры особых результатов полузащитник «желто-синих» не показал.

29-летний футболист начал свою карьеру в «Зените», после чего был игроком «Кубани», «Анжи», «Динамо» и ЦСКА. 31 августа 2017 года перешел в «Ростов». Вошел в состав сборной России на чемпионат мира 2014 года в Бразилии.

Напомним, игра сборной России и Турции в Трабзоне закончилась победой россиян. Итог - 2:1. Первый гол забил Денис Черышев на 13-й минуте игры. Под конец второго тайма Турция сравняла счет. На 49-й минуте Артем Дзюба вывел россиян вперед после выхода один на один с вратарём соперника – 2:1. До конца матча счет так и не изменился.

Следующий матч сборной пройдет в донской столице. На «Ростов Арене» она встретится со сборной Чехии.

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