Хавбек ФК «Ростов» сыграл за российскую сборную



Полузащитник ФК «Ростов» сыграл за российскую сборную. Алексей Ионов выступил за россиян в гостевом матче против Турции 7 сентября.



Ионов вышел на поле на 79-й минуте, заменив автора первого гола в ворота противников – Дениса Черышева. Однако за все время игры особых результатов полузащитник «желто-синих» не показал.



29-летний футболист начал свою карьеру в «Зените», после чего был игроком «Кубани», «Анжи», «Динамо» и ЦСКА. 31 августа 2017 года перешел в «Ростов». Вошел в состав сборной России на чемпионат мира 2014 года в Бразилии.



Напомним, игра сборной России и Турции в Трабзоне закончилась победой россиян. Итог - 2:1. Первый гол забил Денис Черышев на 13-й минуте игры. Под конец второго тайма Турция сравняла счет. На 49-й минуте Артем Дзюба вывел россиян вперед после выхода один на один с вратарём соперника – 2:1. До конца матча счет так и не изменился.



Следующий матч сборной пройдет в донской столице. На «Ростов Арене» она встретится со сборной Чехии.