Ростовчанка выиграла чемпионат мира по шахматам среди глухих



Шахматистка из Ростова завоевала золото на чемпионате мира по спорту глухих. Об этом сообщили 9 ноября в Министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области.



Чемпионат мира проходил с 14 по 22 октября в немецком Дрездене. Между собой состязались девять команд из четырех национальных федераций ФИДЕ: Венгрия, Германия, Польша и Россия. Любовь Киреева победила по итогам выступления в общекомандном зачёте среди женщин.



Отметим, спорстменка является многократной чемпионкой страны и заслуженным тренером России.