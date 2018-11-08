Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Ростовчанка выиграла чемпионат мира по шахматам среди глухих

Ростовчанка выиграла чемпионат мира по шахматам среди глухих
Шахматистка из Ростова завоевала золото на чемпионате мира по спорту глухих. Об этом сообщили 9 ноября в Министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области.

Чемпионат мира проходил с 14 по 22 октября в немецком Дрездене. Между собой состязались девять команд из четырех национальных федераций ФИДЕ: Венгрия, Германия, Польша и Россия. Любовь Киреева победила по итогам выступления в общекомандном зачёте среди женщин.

Отметим, спорстменка является многократной чемпионкой страны и заслуженным тренером России.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.