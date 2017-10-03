Главный трофей ЧМ-2018 привезут в донскую столицу в мае



Главный трофей ЧМ-2018 привезут в донскую столицу в мае. Любители футбола смогут увидеть кубок чемпионата мира с 25 по 28 мая.



Главный приз чемпионата будет «путешествовать» в два этапа. С сентября по декабрь он побывает в 15 городах России. После чего с января по май 2018 года он объедет 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. В мае трофей вновь вернется в Россию, где 25 мая жители и гости Ростова смогут увидеть кубок воочию. В донской столице он пробудет три дня.



Кроме того, в музее мирового футбола будет представлен Кубок победителей чемпионата мира. Точная копия оригинального кубка выглядит так же и весит столько же, как и подлинник. Он будет передан чемпионам сразу после официального награждения. Единственное отличие от оригинала в том, что на Кубке написаны имена всех предыдущих победителей, а на Кубке победителей всего один, лауреат ЧМ-2018.