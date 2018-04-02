ГК «Ростов-Дон» вышел в полуфинал Суперлиги



В полуфинал Суперлиги попали гандболистки «Ростов-Дона». Ростовские гандболистки разгромили соперниц из «Ставрополья-СКФУ» - 38:27 - и прошли в полуфинал чемпионата России.



Действующий чемпион не так уверенно выиграл первый матч серии несколько дней назад. Тогда ставропольчанки хорошо держались большую часть матча, и только в заключительной части встречи «Ростов-Дон» нарастил отрыв. В этот раз все прошло куда более гладко.



Подопечные Фредерика Бужана сразу же повели в счете – 3:0, 4:1. Казалось, они хотят побыстрее решить все вопросы и доигрывать в экономном режиме, держа в уме матчи Лиги чемпионов. На 10-й минуте отрыв уже был весомым – 4:3, к середине тайма – 12:6, к концу первого отрезка игры – 19:12. Пожалуй, уже тогда все было ясно.



Действующий чемпион России во втором тайме не позволил себе расслабиться, хотя тренерский штаб и дал поиграть спортсменкам ближайшего резерва. К концу матча разница в счете выросла до одиннадцати точных бросков – 38:27. Итог – легкая победа «Ростов-Дона» в матче и всей четвертьфинальной серии, 2:0.



У ростовского клуба лучшими игроками стали бразильянка Ана Паула Родригес и Регина Калиниченко – по шесть попаданий. Пять голов набрала француженка Сираба Дембеле. У проигравших 11 точных бросков сделала Галина Никифорова.



В других матчах ¼ финала «Кубань» (Краснодар) сравняла счет в серии со «Звездой» (Звенигород) – 1:1, «Лада» (Тольятти) легко прошла «Динамо-Синара» (Волгоград) – 33:18 и 32:20, а «Астраханочка» переиграла «Университет» (Ижевск) – 34:24 и 40:21.



В полуфинальной серии «Ростов-Дон» сойдется с «Астрахачнокой». А пока «желто-черные» сыграют важнейшие матчи Лиги чемпионов. В ¼ финала предстоит сразиться с венгерским «Ференцварошом». 7 апреля команды сыграют в Будапеште, а 14-го – в Ростове-на-Дону. Победитель двухматчевого противостояния сыграет в финале четырёх.