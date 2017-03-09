ГК «Ростов-Дон» вышел в полуфинал кубка Европейской гандбольной федерации





ГК «Ростов-Дон» вышел в полуфинал кубка Европейской гандбольной федерации. Матч прошел в ростовском Дворце спорта. Девушки из донской команды обыграли французский «Брест» со счетом 28:19 в ответной встрече четвертьфинала. А неделю назад ростовчанки одержали победу в первом матче во Франции.



Француженки открыли счет на третьей минуте, но уже во время следующей атаки донской команде удалось забросить ответный мяч. Первые 10 минут команды по очереди выходили вперед с минимальным преимуществом. Но ростовчанки постепенно захватывали инициативу, и во втором тайме упрочили свое лидерство. Матч закончился уверенной победой команды «Ростов-Дон» со счетом 28:19 .



12 марта донская команда узнает, с кем ей предстоит сразиться за выход в финал кубка. Соперником ростовчанок станет немецкий «Метцинген», либо французский «Нант».



«Ростов-Дон» (Россия) – «Брест» (Франция) – 28:19 (13:8)



«Ростов-Дон»: Мехдиева, Сливинская ,Лунде; Петрова - 1, Сень - 2, Макеева - 2, Родригес - 3, Башкирова, Бобровникова - 3, Манагарова - 5,Черноиваненко, Дембеле - 3, Ильина - 2, Григель, Барбоса - 5, Борщенко - 2.