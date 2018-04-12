ГК «Ростов-Дон» вышел в финал четырех Лиги чемпионов



Ростовские гандболистки на своей площадке обыграли венгерский «Ференцварош» - 32:22 - и вышли в финал четырех.



После первой игры преимущество ростовчанок было небольшим – всего два гола, 31:29. А потому венгерский клуб волне мог рассчитывать на положительный для себя исход. Однако подопечные Фредерика Бужана играли так, что никаких сомнений не было уже в середине первого тайма.



С самого начала «желто-черные» захватили инициативу и не выпускали ее из рук до финальной сирены. После 10 минут матча отрыв достиг уже четырех голов – 9:5. В составе дончанок впервые после травмы играла основной полусредний Майя Петрова. Также после декретного отпуска дебютировала Анна Сень. Ближе к перерыву чемпионки России забили четыре гола подряд, а всего отрыв после получаса игры составил восемь мячей – 20:12. При этом еще был запас в два гола после первой игры. Все это говорило в пользу того, что победитель уже ясен.



Во второй половине встречи тренерский штаб «Ростов-Дона» даже дал поиграть спортсменкам ближайшего резерва, которые, впрочем, общей картины не испортили. Единственным огорчением была прямая красная карточка Катарины Булатович, которая, уходя с площадки, успела получить еще и синюю. Но на результат это уже не повлияло. Итог – легкая победа «Ростов-Дона»: 32:22 - в матче и 63:51 - по сумме двух встреч.



У победителей лучшим бомбардиром стали Анна Вяхирева (7 голов) и Юлия Манагарова (5 точных бросков). У «Ференцвароша» 5 попаданий у Марии Йованович.



Финал четырех Лиги чемпионов ЕГФ пройдет в Будапеште (Венгрия) 12 и 13 мая.



Следующие свои матчи «Ростов-Дон» проведет в чемпионате России. 19 апреля в первом матче полуфинальной серии Суперлиги «желто-черные» будут принимать на своей площадке «Астраханочку», а 22-го сыграют с этим же клубом на выезде.