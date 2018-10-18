ГК «Ростов-Дон» выиграл у «Копенгагена» в Лиге чемпионов



ГК «Ростов-Дон» выиграл у «Копенгагена» в Лиге чемпионов. Встреча в рамках европейского турнира прошла 20 октября в датской столице.



Первую половину матча команды провели в равной борьбе. Датчанки не позволяли донским красавицам уйти в отрыв больше, чем на четыре мяча. Под занавес тайма хозяева даже сравняли счет – 13:13.



Во второй половине встречи ГК «Ростов-Дон» усилил давление и вышел вперед. В итоге матч закончился со счетом 21:27 в пользу ростовчанок.



После трех раундов Лиги чемпионов донские гандболистки занимают первое место в группе B. Следующую встречу в рамках европейского

турнира клуб проведет 3 ноября в Ростове-на-Дону. Противостоять ростовчанкам будет снова «Копенгаген».