Авторизация

Регистрация


  • USD 65.81
  • EUR 75.32
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

ГК «Ростов-Дон» выиграл у «Копенгагена» в Лиге чемпионов

ГК «Ростов-Дон» выиграл у «Копенгагена» в Лиге чемпионов
ГК «Ростов-Дон» выиграл у «Копенгагена» в Лиге чемпионов. Встреча в рамках европейского турнира прошла 20 октября в датской столице.

Первую половину матча команды провели в равной борьбе. Датчанки не позволяли донским красавицам уйти в отрыв больше, чем на четыре мяча. Под занавес тайма хозяева даже сравняли счет – 13:13.

Во второй половине встречи ГК «Ростов-Дон» усилил давление и вышел вперед. В итоге матч закончился со счетом 21:27 в пользу ростовчанок.

После трех раундов Лиги чемпионов донские гандболистки занимают первое место в группе B. Следующую встречу в рамках европейского
турнира клуб проведет 3 ноября в Ростове-на-Дону. Противостоять ростовчанкам будет снова «Копенгаген».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.