ГК «Ростов-Дон» в первом международном матче сезона одержал победу



Соперник не является грандом европейского гандбола, однако участвует в главном клубном турнире Старого Света с завидной регулярностью, а значит едва ли его можно было считать слабым соперником. И все-таки «Ростов-Дон» был фаворитом – действующий чемпион страны и участник финала четырех Лиги чемпионов прошлого сезона.



Начало получилось боевым. Команда гостей повела в счете, но через несколько минут «желто-черные» прочно завладели игровым преимуществом, с завидной регулярностью огорчая голкиперов соперника. В середине первого тайма россиянки уже были впереди - 9:5. До перерыва, однако, команды сыграли ровно. После тридцати минут игры дончанки вели в счете - 15:11.



Пожалуй, решающим отрезком игры стало начало второго тайма. Гости не могли забить после перерыва около девяти минут. К середине тайма «Ростов-Дон» довел отрыв до десяти голов. Результат уже был известен. Далее подопечные Амброса Мартина играли в экономном режиме. Игровое время досталось и игрокам ближайшего резерва – Марине Судаковой, Анне Седойкиной, Валерии Масловой, Анастасии Дульевой, которая, кстати, забила свой первой гол в международной карьере. Итог – заслуженный выигрыш «Ростов-Дона», 30:21.



Лучшим бомбардиром встречи стала Анна Вяхирева – семь точных бросков. По четыре гола у Регины Калиниченко, Юлии Манагаровой и Лоис Аббинг. В составе «Сэвехофа» чаще других отличалась Эмма Экенман-Фернис – пять попаданий.



Теперь ростовчанки сыграют матч российской Суперлиги. 9 октября предстоит принимать на своей площадке волгоградское «Динамо-Синара». Ближайший международный матч для «Ростов-Дона» состоится 13 октября, когда дончанки сыграют в гостях против французского «Бреста».