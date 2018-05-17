ГК «Ростов-Дон» прошел в финал Кубка России



Донские гандболистки в ½ финала переиграли «Динамо-Синара» из Волгограда – 37:23.



Последние матчи длинного и относительного успешного сезона подшефные Фредерика Бужана проводят на своей площадке. После победы в чемпионате России и игры в финале четырех Лиги Чемпионов ЕГФ желто-черным предстояло провести два матча за Кубок России. Мини-турнир с участием четырех команд второй год подряд проводится в Ростове-на-Дону. В этот раз в гости к действующему чемпиону приехали краснодарская «Кубань», «Астраханочка» и волгоградское «Динамо-Синара». Волжанки, пожалуй, считались наименее опытным и искушенным соперником, и именно с ними предстояло сыграть в полуфинале.



Еще до начала матча было ясно, что команда гостей ни на что не претендует и сражается лишь за опыт – так велика разница в классе игроков. Тренерский штаб ростовского коллектива ввиду плотного графика дал поиграть ближайшему резерву, тем спортсменкам, кто появлялся на площадке в этом сезоне на так часто – Галина Мехдиева, Марина Судакова, Виктория Борщенко, Анна Сень, Регина Калиниченко, Александра Степанова. Но даже с неоптимальным составом «Ростов-Дон» доминировал на площадке. В первом тайме желто-черные ровно вдвое перебросали соперника – 20:10.



Вторая часть встречи проходила в более равной борьбе, хотя об интриге и речи быть не могло. К финальной сирене разница в счете увеличилась до 14 голов – 37:23, легкая, прогнозируемая победа ростовчанок.



Самыми результативными игроками матча стали сразу четыре спортсменки, забросившие по 5 мячей – Виктория Турусина и Екатерина Кузнецова у гостей и Регина Калиниченко и Юлия Манагарова у хозяев. Ростовские вратари показали высокий КПД – Анна Седойкина отбила 9 бросков из 19 (47%), а Галина Мехдиева – 12 из 24 (50%).



Во втором полуфинальном матче (точнее первом, он прошел раньше) Евгений Трефилов и его «Кубань» (Краснодар) прошли «Астраханочку» 30:25, взяв реванш за поражение в «бронзовой» серии недавно завершившегося чемпионата.



В финале болельщиков ждет «южное дерби» - «Ростов-Дон» - «Кубань». Год назад в финале встречались эти же команды, и победу одержали ростовчанки.