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ГК «Ростов-Дон» проиграл на выезде македонскому «Вардару»

ГК «Ростов-Дон» проиграл на выезде македонскому «Вардару»
Ростовские гандболистки проиграли македонскому «Вардару» в полуфинале Лиги чемпионов. Игра прошла 12 мая в Будапеште. Об этом сообщили в пресс-службе донского гандбольного клуба.

В начале игры тон задали дончанки. Однако соперник быстро забил ответный гол, а после сделал еще один удар по воротам ростовчанок. Родригес с правого края попала во вратаря, а «Вардар» ушел в контратаку и сделал счет 1:3 в свою пользу. Первым тайм-аут взял «Вардар».

Перерыв начался со счетом 7:10 в пользу «Вардара». Второй тайм начался с сэйвов Седойкиной и гола Родригес. Несмотря на попытки дончанок уравнять счет, на 40-й минуте «Вардар» сделал отрыв уже в шесть мячей. Счет - 9:15.

К последней минуте матча представители Македонии оторвались от «Ростов-Дона» на шесть мячей. Итог - победа «Вардара» со счетом 19:25.

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