ГК «Ростов-Дон» победил волгоградский «Динамо-Синара» в матче Чемпионата России





ГК «Ростов-Дон» победил волгоградский «Динамо-Синара» в матче Чемпионата России. Матч прошел в Волгограде 30 марта.



На протяжении первого тайма разрыв между соперницами был минимальным: на 15-й минуте счет был 8:6, а на 22- 10:9 в пользу ростовчанок. Однако донской команде к перерыву удалось закрепить преимущество и создать задел в пять мячей.



Во второй половине матча ростовская команда уверенно лидировала, и преимущество только росло. А прямо во время звука сирены, сообщавшей о конце матча, точку в игре поставила Владислава Бобровникова. Ростовчанка в последний раз за игру поразила ворота соперниц, и матч закончился со счетом 34:25.



"Динамо-Синара" (Волгоград) - "Ростов-Дон" - 25:34 (11:16).



"Ростов-Дон" - Лунде, Мехдиева, Басараб; Сливинская - 0, Манагарова - 5, Петрова - 3, Родригес - 2, Башкирова - 0, Бобровникова - 6, Макеева - 1, Черноиваненко - 4, Дембеле - 0, Ильина - 4, Барбоса - 4, Борщенко - 5.