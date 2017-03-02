Авторизация

Регистрация
  • USD 58.38
  • EUR 61.54
  • Погода в г. +2
Новости

Спорт

0

ГК «Ростов-Дон» победил краснодарскую «Кубань»

ГК «Ростов-Дон» победил краснодарскую «Кубань»

ГК «Ростов-Дон» победил краснодарскую «Кубань» в домашнем матче. Встреча команд состоялась 1 марта в ростовском Дворце спорта.

Счет на третьей минуте открыла Юлия Манагарова. Следующие голы донской команды не заставили себя долго ждать, и уже к середине тайма «Ростов-Дон» вел 12:4. Во второй половине тайма кубанский клуб сумел немного сократить отставание, но первая половина встречи все равно закончилась со счетом 18:11 в пользу ростовчанок.

Во втором тайме «Ростов-Дон» только увеличивал свое преимущество. Встреча закончилась победой донской команды со счетом 31:23. Таким образом, ростовчанки одержали 17-ю победу в Суперлиге и с отрывом продолжают лидировать в чемпионате России.

«Ростов-Дон» - «Кубань» (Краснодар) – 31:23 (18:11)

«Ростов-Дон»: Мехдиева, Макеева, Басараб, Григель, Лунде, Сливинская, Манагарова - 8, Петрова - 2, Сень - 2, Вяхирева - 4, Бобровникова - 5, Черноиваненко, Дембеле - 2, Ильина - 2, Барбоса - 6.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!