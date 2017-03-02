ГК «Ростов-Дон» победил краснодарскую «Кубань»





ГК «Ростов-Дон» победил краснодарскую «Кубань» в домашнем матче. Встреча команд состоялась 1 марта в ростовском Дворце спорта.



Счет на третьей минуте открыла Юлия Манагарова. Следующие голы донской команды не заставили себя долго ждать, и уже к середине тайма «Ростов-Дон» вел 12:4. Во второй половине тайма кубанский клуб сумел немного сократить отставание, но первая половина встречи все равно закончилась со счетом 18:11 в пользу ростовчанок.



Во втором тайме «Ростов-Дон» только увеличивал свое преимущество. Встреча закончилась победой донской команды со счетом 31:23. Таким образом, ростовчанки одержали 17-ю победу в Суперлиге и с отрывом продолжают лидировать в чемпионате России.



«Ростов-Дон» - «Кубань» (Краснодар) – 31:23 (18:11)



«Ростов-Дон»: Мехдиева, Макеева, Басараб, Григель, Лунде, Сливинская, Манагарова - 8, Петрова - 2, Сень - 2, Вяхирева - 4, Бобровникова - 5, Черноиваненко, Дембеле - 2, Ильина - 2, Барбоса - 6.