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ГК «Ростов-Дон» переиграл на выезде «Брест»

ГК «Ростов-Дон» переиграл на выезде «Брест»

Дончанки на выезде у французского «Бреста» выиграли первый четвертьфинальный матч Кубка ЕГФ - 26:21.

Кубок ЕГФ (второй по значимости европейский клубный турнир) выходит на финишную прямую. Настало время, когда у команд почти нет права на ошибку. В 1 / 4 финала россиянки должны были играть против клуба из маленького городка на берегу Атлантического океана в провинции Бретань.

Матч вызвал большой интерес у местных любителей спорта. Зал на четыре тысячи человек заполнился полностью. Игра была в целом равной, но у «Ростов-Дона» было небольшое преимущество в счете. В середине первого тайма «Брест» сумел счет сравнять 5:5, но потом команда гостей вновь вышла вперед. На перерыв коллективы ушли при преимуществе вице-чемпиона России 13:11.

Во втором тайме ценой титанических усилий «Брест» сумел сравняться – 14:14, но почти тут же «Ростов-Дон» ушел в отрыв. Дончанки выдали серию из семи голов подряд и обеспечили себе победу. Прекрасно играли вратари обеих команд – Клеопатра Дарле у «Бреста» и Катрин Лунде в составе «Ростов-Дона». К концу матча хозяйки поля сумели немного сократить свое отставание, но итоговая победа осталась за россиянками. Итог – уверенный выигрыш подшефных Фредерика Бужана 26:21.

Лучше всех в матче атаковала Анна Вяхирева. На ее счету семь результативных бросков.

В параллельно матче немецкий «Метцинген» обыграл другой французский клуб «Нант» - 27:23.

Ответная встреча состоится 11 марта в Ростове-на-Дону. Начало матча – в 16:00.

Кубок ЕГФ. Четвертьфинал, первый матч.

«Брест» (Брест, Франция) – «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону, Россия) – 21:26 (11:13, 10:13).

Голы:

Вяхирева -7, Барбоса -5, Манагарова -4, Петрова -4, Родригес -3, Сень -1, Макеева -1, Дембеле- 1.

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