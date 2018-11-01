ГК «Ростов-Дон» переиграл «Копенгаген»



«Ростов-Дон» обыграл датский «Копенгаген» - 30:25 - и досрочно вышел в следующий этап Лиги чемпионов ЕГФ.



Всего пару недель назад ростовчанки обыграли датчанок на выезде. Тогда отрыв составил шесть голов – 27:21. При таком раскладе именно «желто-черные» были фаворитками. В итоге чемпион России одержал уверенную победу, что позволило за два тура до окончания группового этапа Лиги чемпионов выйти в следующий раунд главного клубного турнира Европы.



В первые десять минут матча на площадке кипела равная борьба. Очевидно, сказывалось некоторое волнение и у тех, и у других. Однако постепенно стало вырисовываться игровое преимущество ростовчанок. Ближе к середине первого тайма при счете 8:4 наставник гостей взял тайм-аут. Передышка относительно хорошо повлияла на датчанок. По крайней мере, отрыв какое-то время не рос. После тридцати минут игры команда хозяев площадки была впереди - 15:10.



Во втором тайме «Ростов-Дон» в ходе короткого спурта решил исход матча. Уже в середине тайма «желто-черные» вели в счете - 22:13. Победитель был уже ясен. В оставшееся время получили игровую практику игроки ближайшего резерва ростовчанок – Анастасия Дульева, Валерия Маслова, Марина Судакова. В итоге к финальной сирене отрыв немного сократился – 30:25.



Самыми результативными игроками матча стали Анна Вяхирева (7 точных бросков) и Юлия Манагарова (6 попаданий). У гостей успешнее других по воротам соперника бросала Андреа Хансен – 5 мячей.



«Ростов-Дон» набрал 7 очков (две победы и одна ничья) в группе B и за два тура до окончания группового турнира вышел в следующий этап.



Теперь подшефные Амброса Мартина готовятся к домашнему матчу чемпионата против «Кубани» (Краснодар) – 6 ноября. В Лиге чемпионов на текущем этапе осталось провести две игры – 11 ноября на выезде против шведского «Сэвехова» и 17 ноября дома против французского «Бреста».