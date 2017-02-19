ГК «Ростов-Дон» одержал уверенную победу над уфимской «Алисой»





Гандбольный клуб «Ростов-Дон» 19 февраля одержал уверенную победу над аутсайдером чемпионата. Ростовчанки захватили инициативу с самого начала матча. После семи минут игры счет уже был 7:0 в пользу донской команды. Голы забивали Вяхирева, Манагарова и Барбоса.



«Ростов-Дон» продолжал наращивать преимущество над соперницами, слаженно играя в обороне, обойти которую уфимской команде было крайне непросто. К перерыву разрыв в счете уже составлял 15 мячей в пользу росточван.



Во второй половине матча тренерский штаб донской команды задействовал всех игроков, заявленных на игру. И почти все девушки сумели забросить по несколько голов в ворота соперниц. Лучшим бомбардиров поединка стала Анна Вяхирева, забросившая восемь мячей.



3 марта ростовчанки сыграют против команды «Кубань» из Краснодара. Подготовку к матчу начнут 24 февраля.



"Уфа-Алиса" - "Ростов-Дон" - 14:38 (7:22).



"Ростов-Дон" - Лунде, Басараб; Сливинская - 3, Манагарова - 4, Петрова - 0, Сень - 3, Родригес - 3, Башкирова - 4, Вяхирева - 5, Макеева - 5, Черноиваненко - 5, Дембеле - 1, Григель - 1, Барбоса - 1.