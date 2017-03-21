ГК «Ростов-Дон» одержал победу над «Звездой»





23 марта гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над звенигородской «Звездой».



Счет в матче открыли гости, но уже на шестой минуте Влада Бобровникова сравняла очки. Затем Юля Манагарова вывела дончанок вперед, после чего «Ростов-Дон» окончательно завладел инициативой. Однако сдаваться уже в первом тайме соперницы не собирались. На перерыв команды ушли со счётом – 13:9 в пользу хозяев.



В начале второго тайма отличную голевую серию выдала Александрина Кабрал Барбоса, забросив три мяча подряд. К 40-й минуте дончанки вели 19:14. В итоге матч закончился со счётом 29:20 в пользу «Ростов-Дона».



Забив шесть голов в игре, лучшим бомбардиром стала Владлена Бобровникова, а лучшим игроком признана Анна Седойкина.

Домашний матч ГК «Ростов-Дон» провёл без Анны Сень и Анны Вяхиревой. Сень получила повреждение во время игры за сборную России на турнире «Золотая лига». Но, как сообщили в клубе, вскоре гандболистка должна вернуться в строй. Что касается Правый полусредний команды Анна Вяхирева успешно прооперирована в Германии. Прогнозируемые сроки восстановления – от 3,5 до 4 месяцев. В игре со «Звездой» на площадку вернулась голкипер «Ростов-Дона» Анна Седойкина. Спортсменка восстановилась после повреждения.



Наша команда набирает 36 очков и продолжает единолично лидировать в чемпионате России. Через неделю, 30 марта, донские гандболистки встретятся в Волгограде с «Динамо-Синарой».

