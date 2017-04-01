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ГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортаж

ГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортаж

2 апреля ГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги. Донская команда обыграла «Астраханочку» со счетом 36:22 .

На домашнем матче ростовчанки сразу захватили инициативу. Команда открыла счет - отличилась Сираба Дембеле. А спустя несколько минут благодаря точным броскам Петровой, Манагаровой и Дембеле «Ростов-Дон» вел уже со счетом 4:0. Астраханской команде так и не удалось сократить отрыв, и первый тайм закончился со счетом 19:12 в пользу ростовчанок.

ГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортаж

Во втором тайме донская команда тоже не отдала инициативу в руки гостей. Девушки только увеличивали преимущество. В итоге игра закончилась со счетом 36:22. Лучшим бомбардиром встречи стала Сираба Дембеле, забросившая восемь мячей.

За выход в полуфинал Суперлиги «Ростов-Дон» поборется с командой «Ставрополье-СКФУ». Первый матч состоится в Невинномысске 20 апреля, ответный – 23 апреля в Ростове-на-Дону. Но перед этим в полуфинале Кубка ЕГФ дончанки сыграют с немецким «Метцингеном». Первая игра пройдет 8 апреля в Германии, ответная – 15 апреля в южной столице.

«Ростов-Дон» - «Астраханочка» - 36:22 (19:12)

«Ростов-Дон»: Мехдиева, Лунде, Басараб; Сливинская, Манагарова - 4, Петрова - 3, Черноиваненко - 3, Борщенко – 5, Сень - 2, Родригес - 4, Башкирова - 1, Бобровникова - 1, Макеева - 1, Дембеле - 8, Ильина - 3, Барбоса - 1.

ГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортажГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортажГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортажГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортажГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортажГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортажГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортажГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортажГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортажГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортажГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортажГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортажГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортажГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортажГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортажГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортажГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортажГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортажГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортажГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортажГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортажГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортажГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортажГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортажГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортажГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортажГК «Ростов-Дон» одержал 20 победу из 20 матчей Суперлиги: фоторепортаж

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