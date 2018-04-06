ГК «Ростов-Дон» обыграл «Ференцварош» в четвертьфинале Лиги чемпионов





Донские гандболистки на шаг приблизились к финалу четырех, со счетом 31:29 обыграв на выезде «Ференцварош».



На стадии четвертьфиналов Россию представляет только «Ростов-Дон», действующий чемпион страны. Первая игра прошла на выезде, в городе Дабаш, и ростовчанки взяли верх, хотя и провалили концовки обоих таймов.



В начале чуть более успешно играли гандболистки «Ростов-Дона». Они быстро повели в счете - 2:0, 3:1, однако далее небольшой период активности выдали венгерки, забросив несколько голов подряд. Во второй половине тайма подшефные Фредерика Бужана перехватили инициативу. Разница в счете увеличивалась до трех мячей – 10:13, 11:14, 12:15. Был шанс внести солидный вклад в итоговую победу уже в первом тайме, однако «Ференцварош» ударно провел концовку и сократил отставание всего до одного гола – 15:16.



Второй тайм почти полностью прошел под диктовку «Ростов-Дона». Россиянки просто обязаны были побеждать с солидной разницей. По ходу второго тайма гости вели в пять голов - 17:22, 21:26, 26:31, но опять слабо сыграли в концовке. В результате венгерские спортсменки забили трижды подряд, сократив разницу. Итог – трудная победа ростовчанок - 31:29, которая оставляет «Ференцварошу» неплохие шансы на успех.



Самым результативным игроком матча стала Анна Вяхирева – восемь попаданий. Шесть раз поразила ворота соперника Ана Паула Родригес. У проигравших по четыре мяча забили Зита Шучански, Лаура Ван дер Хейден и Надин Шатцль.



В параллельных встречах «Дьер» (Венгрия) легко обыграл на выезде «Будучность» (Черногория) - 26:20, «Бухарест» (Румыния) разгромил «Метц» (Франция) – 34:21, а «Вардар» на выезде с разницей в один матч обыграл «Мидтьюлланд» (Дания) – 24:23.



Вторая игра пройдет 14 апреля в Ростове-на-Дону.