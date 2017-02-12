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ГК «Ростов-Дон» обыграл «Биасен»

ГК «Ростов-Дон» обыграл «Биасен»

В заключительном матче группового этапа Кубка ЕГФ ростовчанки взяли верх над «Биасеном» – 35:21.

В первом круге на выезде «Ростов-Дон» уже играл с «Биасеном» и тогда уступил. Теперь же был хороший момент для того, чтобы поквитаться за тот проигрыш. С турнирной точки зрения, однако, игра уже ничего для ростовчанок не решала.

С самого начала встречи «Ростов-Дон» завладел инициативой. «Биасен» сопротивлялся лишь в самом начале. Уже к середине первого тайма отрыв в счете составлял пять мячей (8:3). В дальнейшем разница только увеличивалась. К перерыву «Ростов-Дон» вел в двенадцать (!) мячей – 20:8. Все уже было решено.

Во второй половине матча тренерский штаб ростовского клуба дал поиграть всем своим игрокам, даже тем, кто не является основными (Галина Мехдиева, Ольга Башкирова). Однако даже в этом случае норвежские спортсменки не смогли приблизиться. Разница в счете все равно увеличивалась. К финальной сирене вице-чемпион России достиг отрыва в четырнадцать мячей. Итог – уверенная победа «Ростов-Дона» 35:21.

Самыми результативными игроками встречи стали Анна Вяхирева в команде хозяев и Ида Альстад у гостей – по шесть голов.

Для «Ростов-Дона» групповой этап закончен. Россиянки выходят в плей-офф с первого места. Теперь подопечные Фредерика Бужана сыграют три выездных матча в чемпионата России среди команд Суперлиги: 15-го февраля с тольяттинской «Ладой», 17-го – с ижевским «Университетом» и 19-го – с «Уфой-Алисой». Ближайший домашний матч ростовчанки проведут 1 марта, против краснодарской «Кубани».

Кубок ЕГФ. Групповой этап, 6 тур.

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону, Россия) – «Биасен» (Трондхейм, Норвегия) - 35:21 (20:8, 15:13)

Голы у «Ростов-Дона»: Вяхирева -6, Борщенко -5, Родригес – 5, Дембеле -4, Сень -3, Манагарова -3, Башкирова -2, Барбоса -2, Макеев -2, Черноиваненко-1, Петрова -1, Сливинская- 1.

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