ГК «Ростов-Дон» обыграл «Астраханочку» и приблизился к финалу чемпионата России





Ростовчанки взяли верх - 35:29, проведя крайне ударный отрезок игры в середине второго тайма.



После победы над «Ференцварошем» и выхода в финал четырех Лиги чемпионов ЕГФ подшефным Фредерика Бужана необходимо было найти физические и эмоциональные силы на матч в чемпионате России. Соперником на сей раз была «Астраханочка», которая на предварительном этапе обошла ростовчанок в турнирной таблице.



В начале матча команды шли мяч в мяч. Далее они обменялись четырьмя голами подряд – сначала «Ростов-Дон» повел - 8:4, но тут же «Астраханочка» смогла ответить – 8:8. Чуть позже команда гостей сумела даже выйти вперед – 11:10. Правда, почти сразу «желто-черные» счет сравняли. На перерыв команды отправились при небольшом преимуществе ростовского клуба – 15:14.



Десять минут второй части игры «Астраханочка» играла не хуже и даже временами переигрывала действующего чемпиона России. Гостьи вели - 18:16, 20:18. На 40-й минуте «Ростов-Дон» забил дважды подряд, сравняв счет – 22:22. Далее дончанки просто нокаутировали соперника – сначала четыре подряд, а потом еще шесть. В итоге к 51-й минуте «Ростов-Дон» комфортно ведет в счете - 32:24 и даже позволяет поиграть ближайшему резерву, а лидерам – отдохнуть. Итог – 35:29, достаточно легкая победа. Все решил рывок в середине второго тайма.



Больше всех голов забила Юлия Манагарова – восемь. У Екатерины Ильиновой - шесть точных бросков и 100-процентная точность. У «Астраханочки» лучше всех играли Дарья Самохина (шесть мячей) и Карина Сабирова (пять попаданий). Ростовский голкипер Анна Седойкина отбила 12 бросков по воротам из 33 – 36%.



В другой полуфинальной паре краснодарская «Кубань» на своей площадке проиграла «Ладе» (Тольятти) – 27:34.



Вторая и третья (если будет нужно) игры серии пройдут в Астрахани 22 и 23 апреля.