ГК «Ростов-Дон» на выезде обыграл датский «Нюкебинг»



Стартовал основной этап. По его ходу подопечным Фредерика Бужана предстоит сыграть с «Кримом» (Словения), «Бухарестом» (Румыния) и «Нюкебингом» (Дания). Перед матчем ростовчанки как раз и делили с «Нюкебингом» третью строчку в первой группе. В случае победы шансы на выход в плей-офф резко возрастали бы, что и случилось с ростовским коллективом.



Начало матча прошло в равной борьбе. Обе команды эффективно атаковали и внимательно играли в обороне. В середине первой половины матча команда гостей стала постепенно отрываться в счете, наметился перелом. Преимущество россиянок достигало четырех мячей, но датчанки смогли к перерыву сократить свое отставание – 13:15 после получаса игры.



Второй тайм прошел по схожему сценарию. Также в начале было примерное равенство. «Нюкебинг» смог сравнять счет. Паритет держался несколько минут – 17:17, 19:19, 21:21. Однако затем «желто-черные» вновь вышли вперед и принялись наращивать отрыв. Тем не менее результат матча не был понятен до самого конца. Лишь на последних минутах перевес достиг трех голов, и стало ясно, что чемпион России своего уже не упустит. В самом конце игры француженка Сираба Дембеле установила окончательный счет - 29:25 в пользу «Ростов-Дона».



У дончанок по пять голов забили Анна Вяхирева, Екатерина Ильина и Александрина Кабрал Барбоса. У проигравших шесть раз отличилась шведка Йоанна Вестберг.



В других матчах этой группы румынский «Бухарест» у себя дома уверенно превзошел венгерский «Дьер» - 28:22, а словенский «Крим» обыграл датский «Мидтьюлланд» - 24:23. Таким образом, в группе 1 лидирует «Бухарест» - восемь очков. Второе место делят между собой «Дьер» и «Ростов-Дон» - по шесть баллов. На четвертой строчке расположился «Нюкебинг» - четыре, а замыкают секстет «Крим» и «Мидтьюлланд» - по два.



Следующий свой матч в Лиге чемпионов «Ростов-Дон» проведет 3 февраля, когда на своем поле дончанки будут принимать «Крим», а 31 января нужно еще сыграть в чемпионате России с московским «Лучом».