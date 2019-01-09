ГК «Ростов-Дон» дома выиграл у АГУ «Адыиф»



ГК «Ростов-Дон» дома выиграл у АГУ «Адыиф». Первый матч в году для донских спортсменок в рамках Суперлиги прошел в Ростове. На своей площадке 10 января они принимали майкопских гандболисток.



АГУ-«Адыиф» с первых минут поединка попытался навязать свою игру. Гостям даже удалось вырваться вперед благодаря голам Анастасии Загайко и Елизаветы Краснокутской. Тем не менее уже на седьмой минуте усилиями Анны Вяхиревой и Юлии Манагаровой ростовчанки сравняли счет.



Ближе к концу тайма гандболистки из донской столицы разыгрались и создали себе комфортное преимущество. Команды ушли на перерыв при счете 19:13 в пользу хозяев.



Во второй половине игры гандболистки «Ростов-Дона» продолжили уверенно лидировать. Спустя двадцать минут после начала второго тайма счет стал 31:19, после чего главный тренер хозяев выпустил на площадку молодежь. В игру вступили 17-летняя Александра Смирнова и 18-летняя Анастасия Дульева. Девушки удачно сыграли и помогли своей команде победить. «Ростов-Дон» выиграл у АГУ «Адыиф» со счетом 38:24.



После 12 игр ростовчанки располагаются на второй строчке в Суперлиге с 24 очками. Первое место занимает «Лада». В активе спортсменок из Тольятти - 26 очков в 14 матчах.



Следующую игру донские гандболистки проведут в Волгограде. 14 января они встретятся с местным «Динамо-Синара».