Гандболистки «Ростов-Дона» выступят за российскую сборную



Шесть гандболисток «Ростов-Дона» выступят за российскую сборную на товарищеском турнире «Карпаты Трофи» в Румынии. Игры пройдут 23 и 24 ноября.



В состав сборной вошли донские гандболистки Анна Седойкина, Анна Сень, Ксения Макеева, Валерия Маслова, Юлия МанагароваиМарина Судакова.



Известно, что первая игра между командами России и Румынии состоится 23 ноября. После этого в полуфинале Румыния встретится с Сербией. Финал пройдет 24 ноября.



После турнира «Карпаты Трофи» сборная возобновит подготовку к чемпионату Европы.