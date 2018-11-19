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Гандболистки «Ростов-Дона» выступят за российскую сборную

Гандболистки «Ростов-Дона» выступят за российскую сборную
Шесть гандболисток «Ростов-Дона» выступят за российскую сборную на товарищеском турнире «Карпаты Трофи» в Румынии. Игры пройдут 23 и 24 ноября.

В состав сборной вошли донские гандболистки Анна Седойкина, Анна Сень, Ксения Макеева, Валерия Маслова, Юлия МанагароваиМарина Судакова.

Известно, что первая игра между командами России и Румынии состоится 23 ноября. После этого в полуфинале Румыния встретится с Сербией. Финал пройдет 24 ноября.

После турнира «Карпаты Трофи» сборная возобновит подготовку к чемпионату Европы.

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