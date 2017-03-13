Гандболистки «Ростов-Дон» вылетели во Францию, чтобы сыграть в составе национальной сборной





Гандболистки «Ростов-Дон» вылетели во Францию 15 марта. Трое игроков донской команды сыграют в составе национальной сборной.

- Ростовчанки Анна Сень, Владлена Бобровникова и Ксения Макеева примут участие в очередном этапе турнира «Золотая Лига»,- рассказали Rostov.ru в пресс-службе ГК «Ростов-Дон».- Они вылетели из Москвы в Париж сегодня в первой половине дня. До этого игроки тренировались в подмосковном Новогорске.



16 марта во французском Ле-Мане россиянки встретятся со сборной Норвегией, а 18 и 19 марта сыграют с Данией и Францией в Орлеане. На следующий день после последней игры, 20 марта, девушки вернутся в Ростов для подготовки к следующим матчам в составе донского клуба.



Ранее ГК «Ростов-Дон» вышел в полуфинал кубка Европейской гандбольной федерации, обыграв французский «Брест» со счетом 28:19 .