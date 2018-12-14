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Гандболистки из Ростова в составе сборной России получили второе место на первенстве Европы

Гандболистки из Ростова в составе сборной России получили второе место на первенстве Европы
Сборная России, в состав которой вошли спортсменки «Ростов-Дона», заняла второе место на Евро-2018. Игра прошла в Париже 16 декабря.

Чемпионом континентального первенства стала команда Франции. Наши девушки проиграли француженкам со счётом 21:24. В состав сборной вошли восемь ростовских гандболисток: левая крайняя Полина Кузнецова, левая полусредняя Анна Сень, правая полусредняя Анна Вяхирева, правые крайние Юлия Манагарова и Марина Судакова, линейные Майя Петрова и Ксения Макеева и вратарь Анна Седойкина.

По итогам чемпионата Европы лучшим игроком признана Анна Вяхирева. В последнем матче она забила семь мячей.

Российская команда приняла участие в континентальном первенстве впервые с 2006 года. Тогда она стала чемпионом и обошла сборную Франции.

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