Гандболистки из Ростова в составе сборной России получили второе место на первенстве Европы



Сборная России, в состав которой вошли спортсменки «Ростов-Дона», заняла второе место на Евро-2018. Игра прошла в Париже 16 декабря.



Чемпионом континентального первенства стала команда Франции. Наши девушки проиграли француженкам со счётом 21:24. В состав сборной вошли восемь ростовских гандболисток: левая крайняя Полина Кузнецова, левая полусредняя Анна Сень, правая полусредняя Анна Вяхирева, правые крайние Юлия Манагарова и Марина Судакова, линейные Майя Петрова и Ксения Макеева и вратарь Анна Седойкина.



По итогам чемпионата Европы лучшим игроком признана Анна Вяхирева. В последнем матче она забила семь мячей.



Российская команда приняла участие в континентальном первенстве впервые с 2006 года. Тогда она стала чемпионом и обошла сборную Франции.