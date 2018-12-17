Гандболистка «Ростов-Дона» получила травму в финальном матче чемпионата Европы



Гандболистка «Ростов-Дона» получила травму в финальном матче чемпионата Европы. 31-летняя Полина Кузнецова в конце поединка со сборной Франции повредила средний палец руки.



- Спортсменка может пропустить четыре недели из-за травмы, - отметили в пресс-службе донского клуба. - Тем не менее Полина уже начала процесс восстановления.



Напомним, чемпионат Европы завершился 16 декабря в Париже. В финале сборная России уступила француженкам со счетом 21:24. В состав российской команды вошли восемь ростовских гандболисток: левая крайняя Полина Кузнецова, левая полусредняя Анна Сень, правая полусредняя Анна Вяхирева, правые крайние Юлия Манагарова и Марина Судакова, линейные Майя Петрова и Ксения Макеева и вратарь Анна Седойкина.