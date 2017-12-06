Футбольные команды ЧМ-2018 не выбрали тренировочные базы Ростова





Футбольные команды не выбрали тренировочные базы Ростова. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.



В начале декабря представители сборных приезжали в донскую столицу, чтобы посмотреть тренировочные площадки для футболистов Чемпионата. Все 32 сборные команды уже выбрали базы для подготовки к мундиалю.



В Ростовской области подготовили по одной площадке в Таганроге и Азове. «Труд», «Олимп-2», «СКА» и «Локомотив» находятся в Ростове. При этом ни одна из этих баз не подошла участникам мундиаля.



Напомним, с 5 декабря стартовал второй этап продаж билетов на Чемпионат. Оставить заявку можно на официальном сайте Международной организации FIFA.