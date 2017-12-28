Футболисты ФК «Ростов» поздравили фанатов с Новым годом: видео
Футболисты ФК «Ростов» поздравили фанатов с наступающим Новым годом. Ролик «желто-синие» опубликовали на официальном сайте.
На записи видно, что спортсмены наряжают елку прямо на поле стадиона «Олимп-2», разбрызгивают шампанское, зажигают бенгальские огни, а после лакомятся «Оливье» и красной икрой. В сюжете принимали участие защитник из Польши Мацей Вилюш в образе Деда Мороза, а также футболисты Хорен Байрамян, Жан Майер, Павел Могилевец и Сергей Паршивлюк.