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Футболист сборной Исландии подписал контракт с ФК «Ростов»

Футболист сборной Исландии подписал контракт с ФК «Ростов»
Футболист сборной Исландии подписал контракт с ФК «Ростов». Нападающий Бьорн Сигурдарсон станет игроком «желто-синих» на 3,5 года с опцией продления на год. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

В копилке у 26-летнего футболиста - 16 голов и три голевых передачи в 27 матчах за норвежскую команду «Мольде». Кроме этого, Сигурдарсон забил один гол за сборную Исландии, участвующую в ЧМ-2018.

- Я счастлив подписать контракт с «Ростовом», - поделился игрок. - Мне понравились планы по развитию клуба, отношение людей к делу и те задачи, которые стоят перед нами на ближайшие годы.

Футболист пообещал сделать все возможное, чтобы команда радовала болельщиков красивой игрой и победами.

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