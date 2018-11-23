Футболист «Ростова» стал претендентом на звание лучшего молодого игрока Премьер-лиги



Игрок ФК «Ростов» Дмитрий Скопинцев вошёл в число претендентов на премию «Первая пятерка». Она вручается лучшему молодому игроку российской Премьер-лиги.



В числе других претендентов - полузащитники московского ЦСКА Ильзат Ахметов и Иван Обляков, а также вратарь московского «Спартака» Александр Максименко.



В 2017 году обладателем титула стал нападающий ЦСКА Федор Чалов. За звание также боролись два футболиста из ФК «Ростов» - Аяз Гулиев и Александр Зуев.



Добавим, 21-летний Дмитрий Скопинцев перешел в донской клуб в 2016 году. В текущем сезоне он сыграл за «жёлто-синих» 14 игр в РПЛ.