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Футболист «Ростова» стал претендентом на звание лучшего молодого игрока Премьер-лиги

Футболист «Ростова» стал претендентом на звание лучшего молодого игрока Премьер-лиги
Игрок ФК «Ростов» Дмитрий Скопинцев вошёл в число претендентов на премию «Первая пятерка». Она вручается лучшему молодому игроку российской Премьер-лиги.

В числе других претендентов - полузащитники московского ЦСКА Ильзат Ахметов и Иван Обляков, а также вратарь московского «Спартака» Александр Максименко.

В 2017 году обладателем титула стал нападающий ЦСКА Федор Чалов. За звание также боролись два футболиста из ФК «Ростов» - Аяз Гулиев и Александр Зуев.

Добавим, 21-летний Дмитрий Скопинцев перешел в донской клуб в 2016 году. В текущем сезоне он сыграл за «жёлто-синих» 14 игр в РПЛ.

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