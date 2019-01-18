Футболист «Ростова» Ингасон может покинуть клуб



Футболист «Ростова» Сверрир Ингасон может покинуть клуб. По данным to10.gr, 25-летний защитник может перейти в греческую команду ПАОК.



Сообщается, что клубы уже договорились о сделке о трансфере исландского игрока. В ближайшее время Ингасон подпишет контракт с ПАОК на четыре года. Ожидается, что он будет получать больше одного миллиона евро.



Пока не известно, в какую сумму греческому клубу обошелся защитник. По стоимости сделки трансфер Ингасона стал вторым после перехода Лео Жабы из «Ахмата». За этого игрока заплатили 5 миллионов евро.