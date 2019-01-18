Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Футболист «Ростова» Ингасон может покинуть клуб

Футболист «Ростова» Ингасон может покинуть клуб
Футболист «Ростова» Сверрир Ингасон может покинуть клуб. По данным to10.gr, 25-летний защитник может перейти в греческую команду ПАОК.

Сообщается, что клубы уже договорились о сделке о трансфере исландского игрока. В ближайшее время Ингасон подпишет контракт с ПАОК на четыре года. Ожидается, что он будет получать больше одного миллиона евро.

Пока не известно, в какую сумму греческому клубу обошелся защитник. По стоимости сделки трансфер Ингасона стал вторым после перехода Лео Жабы из «Ахмата». За этого игрока заплатили 5 миллионов евро.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.