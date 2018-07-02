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Футболист Дмитрий Тарасов может перейти в ФК «Ростов»

Футболист Дмитрий Тарасов может перейти в ФК «Ростов»
Фото: Globalsib.com
Дмитрий Тарасов может перейти в донской клуб. В настоящее время ФК ведёт переговоры с бывшим игроком «Локомотива». Об этом сообщает Sport24.

30 июня у футболиста закончился контракт с московским клубом. При этом со спортсменом не спешат продлевать договор, однако переговоры ещё ведутся. Если сторонам удастся договориться, Тарасову придется пойти на ряд условий. В частности, руководство клуба решило значительно урезать зарплаты своим игрокам. По неофициальной информации, зарплата Тарасова в «Локомотиве» составляла около двух миллионов евро в год.

Добавим, что третья жена Дмитрия Тарасова, уроженка города Сальска Ростовской области, ждёт ребёнка. Малыш должен появиться на свет в июле в одной из элитных московских клиник. По некоторым данным, трёхдневное пребывание девушки в клинике обойдётся семье в полмиллиона рублей.

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