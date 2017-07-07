ФК «Ростов» завершил австрийские сборы победой над датским «Брондбю»





ФК «Ростов» завершил австрийские сборы победой над датским «Брондбю». 8 июля «желто-синие» обыграли соперников со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Александр Бухаров. Нападающий вышел один на один после паса Тимофея Калачева из глубины и отправил мяч в ворота соперников.



Этот матч стал последним в программе второго сбора ФК «Ростов». 9 июля «желто-синие» возвращаются в Ростов. В донской столице футболисты начнут подготовку к игре первого тура чемпионата России с «Уралом».