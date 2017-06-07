ФК «Ростов» заключил контракт с тренером Леонидом Кучуком





Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с Леонидом Кучуком. Соглашение подписано 9 июня.



Контракт рассчитан на год, с возможностью продления ещё на один сезон, сообщили в пресс-службе клуба.



Леонид Кучук тренировал команды «Шериф», «Салют», «Арсенал-Киев», «Кубань», «Локомотив», «Сталь». При нём «Шериф» стал шестикратным чемпионом Молдавии, трехкратным обладателем национального кубка и три раза выигрывал Суперкубок страны.



В составе московского «Локомотива» новый главный тренер «жёлто-синих» завоевал бронзовые медали РФПЛ. ФК «Кубань» он вывел в Лигу Европы УЕФА, а также в финал Кубка России.