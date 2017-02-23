ФК «Ростов» вышел в 1/8 Лиги Европы





Ростовчане обменялись голами со «Спартой» (1:1) и прошли дальше по сумме двух встреч (5:1).



Первый матч сложился для вице-чемпиона России сверхудачно – 4:0. С таким большим гандикапом за исход можно было не беспокоиться. Относительно близкое расстояние позволило большому количеству ростовских болельщиков совершить выезд в столицу Чехии и поддержать свою команду – более тысячи человек, рекорд для выездных еврокубковых матчей дончан.



Несмотря на то, что команде хозяев нужно было забивать, инициативой в начале встречи завладели гости. «Ростов» уверенно контролировал мяч и создавал моменты. Один из них удалось реализовать. На 13-й минуте с правого фланга последовал заброс в штрафную площадь пражан. На верховую передачу откликнулся Александр Бухаров. 11-й номер дончан обработал мяч одним касанием, а вторым аккуратно сбросил набегающему Дмитрию Полозу – удар в нижний угол, гол! Желто-синие повели в счете, и все было решено. «Спарта» далее сражалась только за свою спортивную честь. В середине тайма Вячеслав Караваев пробил издали и угодил в перекладину ворот Никиты Медведева.



Во второй половине матча чешские футболисты какое-то время владели игровым преимуществом, но воплотить его в гол так и не смогли. На 66-й минуте «Спарта», как и в первом матче, осталась в меньшинстве. Коста Намоинесу в борьбе за мяч неудачно махнул рукой и попал локтем в лицо Сердару Азмуну. Арбитр без колебаний дал «горчичник», который оказался у игрока уже вторым – удаление. Казалось, что теперь «Спарте» уж точно ничего не светит, но хозяева поля смогли забить один гол. Отличился один из самых активных игроков в составе пражан – российский защитник Вячеслав Караваев. Ему удался красивый удар в дальнюю «девятку». Итог – боевая ничья 1:1 и проход «Ростова» по сумме двух матчей (5:1).



На стадии 1/16 финала Россия потеряла один клуб. «Зенит» (Санкт-Петербург) уступил бельгийскому «Андерлехту» - 0:2 и 3:1 (брюссельцы идут дальше за счет гола на чужом поле). А вот ФК «Краснодар» справился с турецкий «Фенербахче» - 1:0 и 1:1. 24 февраля состоится жеребьевка следующего этапа. Матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 9 и 16 марта.



1/16 Лиги Европы. Ответный матч.

«Спарта» (Прага) – «Ростов» — 1:1 (0:1)

Голы: Полоз, 13 – 0:1, Караваев, 84 – 1:1

«Спарта»: Коубек, Намоинесу, Мазух (Гавелка, 46), Кадлец, Караваев, Голек, Альбьяк (Гибш, 70), Чермак, Сачек, Юлиш, Пулькраб (Шураль, 40)

Запасные: Ваха, Лафата, Бичик, Вэтэжелу

«Ростов»: Медведев, Калачев, Мевля, Навас, Гранат (Терентьев, 70), Кудряшов, Гацкан (Препелицэ, 46), Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров (Азмун, 46)

Запасные: Гошев, Думбия, Байрамян. Девич

Предупреждения: Бухаров, 24, Калачев, 51, Ерохин, 77 — Намоинесу,36, Шураль, 71

Удаление: Намоинесу,66 (2 ж.к.)

Главный судья: Хюсейин Гечек (Турция)

Первый матч: 0:4.