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ФК «Ростов» вылетел в Манчестер

ФК «Ростов» вылетел в Манчестер

ФК «Ростов» вылетел в Манчестер утром 15 марта. Футболистов донского клуба сфотографировали в ростовском аэропорту.

«Желто-синие» улетели в город Большой Манчестер прямым рейсом в 9:30 утра. Самолет будет в пути 4 часа 20 минут и приземлится в Англии в 13:50 по московскому времени.
«Будет трудно, но вы молодцы! Верим! Для настоящих игроков и болельщиков - игра превыше всего! »,- пожелал игрокам один из болельщиков в социальных сетях.

Напомним, второй матч за выход в четвертьфинал Лиги Европы пройдет в Манчестере 16 марта. Первая встреча закончилась со счетом 1:1.

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