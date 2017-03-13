ФК «Ростов» вылетел в Манчестер





ФК «Ростов» вылетел в Манчестер утром 15 марта. Футболистов донского клуба сфотографировали в ростовском аэропорту.



«Желто-синие» улетели в город Большой Манчестер прямым рейсом в 9:30 утра. Самолет будет в пути 4 часа 20 минут и приземлится в Англии в 13:50 по московскому времени.

«Будет трудно, но вы молодцы! Верим! Для настоящих игроков и болельщиков - игра превыше всего! »,- пожелал игрокам один из болельщиков в социальных сетях.



Напомним, второй матч за выход в четвертьфинал Лиги Европы пройдет в Манчестере 16 марта. Первая встреча закончилась со счетом 1:1.