ФК «Ростов» в Кубке России сыграл с «Краснодаром» вничью



В первом четвертьфинальном матче «Краснодара» и «Ростова» победитель так и не был выявлен – 2:2.



Всего месяц назад «Ростов» в рамках Российской Премьер-лиги сыграл на выезде с «Краснодаром» вничью - 2:2. Теперь тот результат был зафиксирован и в матче Кубка.



Краснодарцы сразу завладели инициативой. «Ростов» почти добровольно отдал мяч и стал играть от обороны, делая ставку на контратаки и стандартные положения. Эта тактика в первой части игры себя не оправдала. «Быки» основательно насели на ворота Сергея Песьякова и вполне заслуженно повели в счете. Иван Игнатьев получил мяч в штрафной площади после передачи Виктора Классона и аккуратно катнул его в угол ворот соперника – 1:0. Чуть позже хозяева забили и второй мяч. И это тоже было логично. Кристиан Куэва мастерски исполнил удар со штрафного в дальний угол – Песьяков ничем не смог помочь своему коллективу, 2:0. После этого «черно-зеленые» чуть-чуть сбавили обороты, а «Ростов», напротив, стал больше атаковать, стараясь выпутаться из сложной ситуации. Под занавес первого тайма гости смогли забить. Сергей Паршивлюк удобно подал на Скопинцева, а тот со второй попытки послал мяч в сетку ворот Станислава Крицюка – 2:1.



Во втором тайме «Краснодар» владел преимуществом, но не таким подавляющим. Хозяева не реализовали несколько хороших моментов, за что поплатились в самой концовке. Вышедший на замену Александр Гацкан вырвал для «Ростова» ничью на последних минутах игры. Артур Юсупов подал со штрафного, а ветеран дончан головой отправил мяч в ближний угол – 2:2.



В других матчах игрового дня московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» - 1:1, а московский «Локомотив» с минимальным счетом обыграл казанский «Рубин».



Следующий свой матч подшефные Валерия Карпина проведут в Самаре против «Крыльев Советов». Ответная игра ¼ финала пройдет в донской столице 23 или 24 февраля следующего года.