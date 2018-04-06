ФК «Ростов» уступил на выезде московскому «Локомотиву»



В весенней части чемпионата России среди команд Премьер-лиги «желто-синие» под руководством Валерия Карпина пока не одержали ни одной победы. Не получилось выиграть и в этом матче. Соперником дончан был московский «Локомотив», лидирующий в чемпионате.



«Красно-зеленые» доминировали почти весь матч. «Ростов» играл вторым номером и ждал своего шанса в контратаках. На 22-й минуте Дмитрий Тарасов угодил в штангу ворот Ильи Абаева после навеса с углового Мануэла Фернандеша. Через несколько минут Фернандеш уже сам оказался на острие атаки, но Абаев отбил его удар с угла вратарской площадки. К перерыву счет открыт не был, что можно считать удачей для «Ростова».



Однако в начале второй половины игры «Локомотив» все-таки сумел забить. Евгений Макеев после подачи в штрафную слишком далеко отпустил Джефферсона Фарфана, и перуанец кивком головы отправил мяч в сетку ворот команды гостей – 1:0. Далее хозяева поля играли по счету и оберегали минимальное преимущество. Ростовчане старались больше атаковать, но получалось совсем не опасно. Первый и последний удары в створ ворот Маринато Гилерме ростовчане нанесли лишь за пять минут до конца матча. Сделал это вышедший на замену узбекский форвард Элдор Шомуродов, и вратарь «Локо» с его «выстрелом» справился. Итог – минимальный проигрыш «Ростова».

У «желто-синих» остается 27 набранных очков, столько же - у грозненского «Ахмата» и московского «Динамо», однако дончане уступают и тем, и другим по статистике личных встреч. Теперь подшефные Валерия Карпина располагаются в зоне стыковых матчей, на 13-м месте в турнирной таблице.



Следующий матч станет дебютным для нового стадиона «Ростов Арена». 15 апреля ростовчане сыграют со «СКА-Хабаровск».