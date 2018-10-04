ФК «Ростов» уступил дома «Оренбургу»



«Ростов» пока находится на группе лидеров чемпионата России, а потому вполне мог считаться фаворитом. К тому же в прошлом туре ростовчане обыграли на выезде московский «Спартак». Но сложилось иначе – благодаря одному единственному голу оренбуржцы увозят из Ростова-на-Дону три очка.



Опасность у ворот «Ростова» возникла почти сразу же. Не прошло и минуты, а гости уже угодили в штангу ворот Ильи Абаева. Желто-синие ответили опасной атакой. После мягкого навеса Дмитрия Скопинцева на острие был Тимофей Калачев: удар головой чуть выше створа. На 11-й минуте гости провели результативную атаку. Мяч после отскока пришел к Сергею Терехову – удар головой, гол, 0:1. Дончане завладели мячом, однако опасности было мало: несколько заблокированных ударов и опасный дальний выстрел капитана Александра Гацкана, чуть выше.



Во втором тайме команда хозяев поля играла активно, но гости мастерски тянули время и «сушили» игру. Почти всей командой гости оборонялись и добились своего. Не помогли и замены: ни Элдор Шомуродов, ни Александр Зуев, ни Артур Юсупов обострить игру своей команды в атаке не сумели. В итоге «Оренбург» одерживает победу с минимальным счетом, нанеся «Ростову» второе поражение в сезоне.



В активе «Ростова» остается 18 баллов, которые пока еще позволяют ему занимать третью строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В других матчах игрового дня «Арсенал» (Тула) и ФК «Уфа» сыграли вничью 1:1, в «Крылья Советов» (Самара) со счетом 1:0 обыграли «Динамо» (Москва).



Теперь подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде против «Локомотива» (Москва) 19 октября, а 27-го числа будут принимать на своем поле «Анжи» (Махачкала).