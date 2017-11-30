ФК «Ростов» уступил «Динамо»



Безвыигрышная серия «Ростова» в прошлом туре наконец-то прервалась. Тогда «желто-синие» одолели дома «Анжи» (2:0). Столичное «Динамо» идет в нижней части турнирной таблицы, а потому шансы «Ростова» на очки выглядели как весьма весомые. Однако ростовчане не сумели добыть баллов – поражение.



В первом тайме динамовцы на поле доминировали. «Ростов» же играл больше от обороны, ища свои шансы в контратаках. На 13-й минуте возник первый опасный момент у ворот Ильи Абаева. Фатос Бечирай откликнулся на передачу по центру, но как следует не смог ударить. Чуть позже тот же Бечирай после подачи с фланга бил головой – Абаев был на месте. После получаса встречи команда гостей смогла игру выровнять, но затем пропустила. «Динамо» поймало «Ростов» на контратаке, и Бечирай с передачи Самбы Соу в касание пробил мимо выскочившего из ворот Абаева – 1:0. В самом конце первого тайма дончане пропустили еще один гол. Сверрир Ингасон и Илья Абаев не поделили мяч. В результате несогласованных действий Александр Ташаев сначала мячом овладел, а потом и отправил его в ворота «Ростова» - 2:0.



Сразу после перерыва тренерский штаб Леонида Кучука произвел две замены. На поле появились Владимир Дядюн и Александр Зуев вместо Тимофея Калачева и Александра Бухарова. Позже в игру вступил Мусса Думбия вместо Алексея Ионова, но рокировки должного эффекта не возымели. У гостей совершенно не получалась игра в атаке. За весь матч ростовчане нанесли всего один удар в створ ворот «Динамо». В итоге «Ростов» потерпел седьмое поражение в сезоне.



В активе подопечных Леонида Кучука остается 22 набранных балла и 10-я строчка в турнирной таблице Российской футбольной Премьер-лиги. Заключительный матч календарного года состоится в Ростове-на-Дону 10 декабря. В этот день «желто-синие» будут принимать «Уфу».