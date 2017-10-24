ФК «Ростов» уступил «Амкару» по пенальти





Прошлая стадия турнира сложилась так, что сразу 10 клубов Премьер-лиги выбыли. Это значило, что победитель пары «Ростов» - «Амкар» вполне мог бы дойти до финала, ведь все гранды российского футбола выбыли на этой стороне сетки.



На первых минутах интереснее смотрелись футболисты «Ростова». На 4-й минуте у ворот Артура Нигматуллина возник первый опасный момент. Алексей Ионов с близкого расстояния бил головой – прямо в руки вратарю. Далее «Амкар» смог на какое-то время завладеть игровым преимуществом и создать несколько опасных моментов. На 16-й минуте гостям удалось открыть счет. Брайн Идову пробил из-за пределов штрафной, и мяч после рикошета полетел точно в верхний угол ворот «Ростова» - 0:1, Песьяков бессилен. Хозяева завладели мячом, но долгое время не могли найти свою игру в атаке. В конце концов на 39-й минуте Сергей Паршивлюк сравнял счет после навеса Александра Зуева и скидки Александра Бухарова – 1:1.



Во втором тайме «Ростов» временами доминировал на поле. Подопечные Леонида Кучука чаще атаковали и создали несколько опасных моментов. С их реализацией, однако, дела не заладились. За 90 минут победителя выявить не удалось. Не появился он и после двух дополнительных таймов по 15 минут, хотя в одном эпизоде только везение спасло «Ростов» - мяч попал в перекладину после удара Балановича. Лишь серия пенальти расставила все точки над «i». И получилась эта серия очень длинной. По разу пробили все игроки обеих команд, включая голкиперов. Лишь на 12-й паре ударов матч был окончен. Элдор Шомуродов смазал удар за «Ростов», а пермяк Дарко Бодул был точен. Итог – обидное поражения ростовчан по пенальти – 9:10.



Теперь дончане на своем поле сыграют 28 октября с московским «Спартаком», действующим чемпионом России.