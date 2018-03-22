ФК «Ростов» уступил «Ахмату» в товарищеском матче



Донские футболисты провели товарищескую игру на своем поле и уступили 0:2 грозненскому «Ахмату».



В связи с матчами национальных сборных в чемпионате России образовался перерыв, в которым и решено было сыграть контрольный поединок. Матч был закрытым – без болельщиков и даже без представителей СМИ. Из-за вызова сразу нескольких игроков в национальные сборные «Ростов» играл в ослабленном составе.



С самого начала игровым преимущество завладели грозненцы. Они чаще и острее владели мячом, создавая давление на ворота Ильи Абаева. В конце концов это вылилось в гол на 20-й минуте. Обводящий красивый дальний удар удался Магомеду Митришеву – точно в дальний нижний угол, Абаев бессилен, 0:1. Почти сразу же команда гостей могла развить успех – в этот раз голкипер «Ростова» спас команду после опаснейшего удара полузащитника «Ахмата» Феррейры Раванелли. Желто-синие атаковали очень вяло и эпизодически. Самый верный момент был у Владимира Дядюна. Нападающий ростовчан продавил центрального защитника и в борьбе опасно пробил с близкого расстояния, но вратарь «Ахмата» свой коллектив от гола уберег.



Вторая половина встреча была похожей на первую. Несмотря на пять замен, дружина Валерия Карпина не сумела переломить ход матча. Появившиеся на поле Дмитрий Скопинцев, Сергей Паршивлюк, Тимофей Калачев и Алексей Ионов существенно усилить атаку «Ростов» не смогли. За пять минут до конца Митришев забил и второй гол, выйдя один на один после дальнего паса - 0:2. В самом конце матча Алексей Ионов отметился попаданием в каркас ворот «Ахмата». Итог – «сухое» поражение «Ростова».



Следующий свой матч желто-синие сыграют на своем поле 1 апреля. В этот день предстоит принимать московский ЦСКА. Начало матча – в 19:00.